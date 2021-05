Ethereum ist weiterhin eine Wertanlage, die völlig unter dem Radar läuft! Die Kryptowährung hatte in den letzten Wochen und Tagen bewiesen, dass sie durchaus mit dem Bitcoin mithalten kann. Durch das Update zu Ethereum 2.0 soll die Kryptowährung zudem noch nachhaltiger werden und bietet somit selbst den ärgsten Kritikern die Stirn!

Wird Ethereum über diesen Coup zum NEUEN Bitcoin? Das Potenzial scheint durchaus vorhanden zu sein, denn die Währung wird immer häufiger in einem Atemzug mit dem Bitcoin selbst genannt. Vielleicht ist das hier also die Wunderwaffe für die kommenden Jahre, mit der man sich eindecken sollte! Der Kurs kann im Vergleich zum Bitcoin auch eine bessere Stabilität aufweisen und steht solide mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 2.005 Euro.

