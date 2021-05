Die Süddeutsche Zeitung in Person von Elisabeth Dostert fährt heute in einem Kommentar schwere Geschütze gegen Bayer-Chef Baumann auf. Denn der Konzern-Chef hatte vor fünf Jahren die Monsanto-Übernahme angekündigt und vor drei Jahren auch vollzogen. Doch die Rechtsstreitigkeiten, die damit verbunden waren, sind und sein werden, konnte Bayer immer noch nicht lösen. Und es sieht nicht so aus, als ob das in absehbarer Zeit gelingt.

Erst am Mittwoch hatte ein US-Gericht erneut gegen Bayer entschieden und damit einer endgültigen Lösung des Problems eine Absage erteilt. Daraufhin sackte der Aktienkurs aus dem Stand über fünf Prozent in den Keller. Mittlerweile kostet die Aktie nur noch 52 Euro und damit so wenig wie seit Anfang März. In der kommenden Woche wird es jetzt darum gehen, die Talfahrt zunächst einmal zu stoppen, um idealerweise im Bereich um 52 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden.

Bei Bayer stehen die Trends jetzt also auf der Kippe. Für uns Grund genug, die Aktie einmal genau unter die Lupe zu nehmen und die Chancen sowie die Risiken zu analysieren. Die Ergebnisse lesen sie in unserer großen Bayer-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Einfach hier klicken.