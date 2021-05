Das Britische Pfund konnte sich in den vergangenen Tagen erneut gegen den US-Dollar in Szene setzen.

Das Britische Pfund konnte sich in den vergangenen Tagen erneut gegen den US-Dollar in Szene setzen. Zuletzt gelang es dem Pfund, sich wieder oberhalb von 1,40 US-Dollar festzusetzen. Nun gilt es, einen massiven Widerstand aus dem Weg zu räumen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.04. hat sich einiges getan.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Ergebnis hat sich im Bereich von 1,367 US-Dollar ein veritabler Doppelboden ausgebildet, der dem ganzen Konsolidierungskonstrukt Halt geben dürfte. Im Umkehrschluss heißt das dann aber auch, dass es – sollte es darunter gehen – für das Britische Pfund doch noch einmal brenzlig werden könnte. Auf der Oberseite verstellte zuletzt der Bereich von 1,40 US-Dollar den Weg für das Britische Pfund. Die 1,40 US-Dollar markieren zugleich den Beginn einer in den letzten Jahren gewachsenen Widerstandszone, die sich bis in den Bereich von 1,435 US-Dollar erstreckt. Ein Ausbruch über die 1,40 US-Dollar wäre somit nur ein erster wichtiger Fingerzeig. Den eigentlichen Befreiungsschlag würde das Britische Pfund erst landen, sollte es über die 1,435 US-Dollar laufen können. Und mittendrin liegt mit 1,423 US-Dollar auch noch das markante Februar-Hoch… sh. unteren 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis.“

Wir haben erneut den 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darstellen zu können.

Hier zeigt sich sehr schön, dass der Doppelboden, der im Bereich von 1,367 US-Dollar ausgebildet wurde, noch immer eine gewisse „Ausstrahlung“ hat. Um das markante Widerstandscluster um 1,435 US-Dollar auszuhebeln, reichte es jedoch noch nicht.

Getragen von robusten britischen Preis- und Konjunkturdaten arbeitete sich das Britische Pfund zuletzt Stück für Stück an die Zone 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar heran.

Die Vorteile scheinen gegenwärtig auf Seiten des Pfunds zu liegen, sodass eine Ausdehnung der Bewegung über die 1,435 US-Dollar hinweg nicht überraschen sollte. Ob es allerdings so kommen wird, muss sich noch zeigen. Auf der Unterseite gilt es, die 1,40 US-Dollar und vor allem die 1,367 US-Dollar im Auge zu behalten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.