Die Aktie des US-Technologiekonzerns Qualcomm befindet sich bereits seit geraumer Zeit in einer ausgeprägten Korrekturphase. Zuletzt versuchte sich der Wert daran, einen Boden auszubilden. Eine vorsichtige Erholung bestimmte das Handelsgeschehen in den letzten Tagen, doch die Situation ist nicht ohne Risiken.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…] Immerhin gelang es Qualcomm in dieser Phase, die Zone 124,3 US-Dollar / 120,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Ein Rutsch unter die 120er Marke wäre ein weiterer Rückschlag gewesen und hätte die Aktie womöglich weiter auf der Unterseite in Bedrängnis gebracht. Kurzum. Aktuell versucht sich Qualcomm an einer vorsichtigen Erholung. Um diese entscheidend voranzubringen, muss es für die Aktie über die 135 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite müssen Rücksetzer auf begrenzt bleiben, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Um das Positive einmal vorwegzunehmen, Qualcomm verstand es auch zuletzt, das Handelsgeschehen von der heißen Zone 124,3 US-Dollar / 120,0 US-Dollar fern zu halten. Allerdings gilt es unverändert, das mangelnde Aufwärtsmomentum zu monieren.

Den nach wie vor zu beobachtenden Erholungsbemühungen fehlt es an entsprechender Dynamik. Beleg hierfür ist das bisherige Unvermögen der Aktie, die Zone um 135 US-Dollar nebst 200-Tage-Linie zu überwinden. Hier muss Qualcomm nachbessern. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre ein wichtiger Achtungserfolg, unabhängig davon, dass ein solcher Vorstoß der Aktie die Tür in Richtung 140 US-Dollar aufstoßen würde und für die Zone 124,3 US-Dollar / 120,0 US-Dollar Entlastung bringen würde.