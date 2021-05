Die sogenannten Wasserstoffaktien waren 2020 in aller Munde. Kein Wunder, konnten Anleger mit Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. doch Gewinne von 100%, 200% und sogar 1.000% in nur einem Jahr erzielen. Doch im Januar war es vorbei mit der Herrlichkeit. Die Aktien haben eine brutale Korrektur eingeleitet und dabei 50%, 60% oder sogar über 70% an Wert verloren. Doch genau diese Abwärtstrends könnten jetzt schon wieder Geschichte sein…

Denn die Kurse haben im Mai eindrucksvoll an einem Comeback gearbeitet. Die Ankündigung des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power, dass das Unternehmen im ersten Quartal seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr trotz Corona um mehr als 50 Prozent steigern konnte, hat die gesamte Branche beflügelt. Alleine die Plug Power-Aktie verbesserte sich in den vergangenen drei Wochen um über 60 Prozent! Es sieht also ganz danach aus, als fänden die Überflieger des vergangenen Jahres wieder in die Erfolgsspur zurück.

