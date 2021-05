Nel ASA-Aktionäre durchlebten zuletzt ein wahres Wechselbad der Gefühle. Erst brachen die Kurse nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal regelrecht weg und kaum dass diese Verluste wieder aufgeholt waren, folgte der nächste Hammer. Der spanische Energieversorger entzog Nel einen schon sicher geglaubten Auftrag. Wieder ging es mit der Aktie in den Keller, doch auch diese Verluste konnte schon wieder aufgeholt werden, sodass es jetzt ganz schnell gehen könnte.

Denn mit dem Freitagsschlusskurs von 1,80 Euro in Frankfurt notiert die Aktie nur noch minimal unter den Mai-Hochs. Damit fehlt hier im Prinzip nur noch eine weitere feste Sitzung, um diese Hürde zu überspringen. Dabei könnte ein solcher Befreiungsschlag so viel Energie freisetzen, dass Nel direkt bis an den vielleicht wichtigsten charttechnischen Widerstand vorstößt. Denn an der Zwei-Euro-Marke dürften sich die Trends der kommenden Wochen entscheiden.

Gelingt Nel also der Sprung über die Hürde von 1,80 und dann auch über 2 Euro? Und wie weit geht es dann nach oben? Was passiert, falls die Kurse am Ausbruch scheitern? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.