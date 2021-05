Anlegerverlag CureVac: Konsolidierung beendet! Im Juni startet die Aktie wieder richtig durch! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 15:48 | 152 | 0 | 0 30.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de CureVac war im Mai so etwas wie die Aktie des Monats! Denn ausgehend von dem Tief am 6. Mai explodierte der Kurs innerhalb von nur sieben Sitzungen um über 25 Prozent! Immerhin katapultierte sich die Aktie von 87,71 US-Dollar auf über 116 US-Dollar. Dort hat sich CureVac dann eine verdiente Auszeit genommen. So pendelt der Kurs jetzt seit mittlerweile fast zwei Wochen in der engen Spanne zwischen 110 und 116 US-Dollar hin und her. Sämtliche Schlusskurse der vergangenen zwölf Tage lagen in dieser Range. Doch damit könnte jetzt bald Schluss sein, denn die Rahmenbedingungen für den nächsten Kursschub sind überzeugend! Denn CureVac rechnet im Juni mit der Zulassung ihres Impfstoffs CVnCoV und könnte dann direkt mit der Auslieferung beginnen. Schließlich haben die Tübinger bereits zig Millionen Dosen vorproduziert und könnten damit direkt die ersten Lieferverpflichtungen erfüllen und somit auch unmittelbar Umsätze generieren. Empfehlung für Anleger: Doch trotz dieser guten Nachrichten, sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





