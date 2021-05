Anlegerverlag Bayer: Traum zerplatzt. So geht es jetzt weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 16:48 | 95 | 0 | 0 30.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Pharma-Riese Bayer ist in dieser Woche auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Verlauf des morgen zuende gehenden Monats hatten der Konzern und auch die Aktionäre große Hoffnungen in ein Ende der leidigen Glyphosat-Affäre gesetzt. Anders ist die Kursentwicklung mit einem Anstieg von fast zehn Prozent in nur sechs Tagen kaum zu erklären. Doch die Hoffnung musste der Ernüchterung weichen. Damit geht es für Bayer jetzt um (fast) alles! Am Mittwoch schob ein US-Richter dem von Bayer angestrebten Sammel-Vergleich mit allen Glyphosat-Geschädigten einen Riegel vor. Der Konzern sollte seinen Vorschlag nachbessern. Nun hat Bayer entschieden, diesen Lösungsweg nicht weiter zu verfolgen. Damit dürfte sich Nachspiel aus der Monsanto-Affäre also noch länger hinziehen. Der Aktienkurs reagierte entsprechend enttäuscht. Denn die Gewinne, die der Kurs vor dem Urteil angesammelt hatte, wurden im Handumdrehen wieder abgegeben. Damit steht die Bayer-Aktie jetzt auf der Kippe. Kriegt der Kurs jetzt zeitnah die Kurve oder zieht die Glyphosat-Affäre Bayer noch tiefer in den Keller? Um diese Fragen geht es in unserer großen Bayer-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





