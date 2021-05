Anlegerverlag Sind Sie endlich wieder da! Nel ASA, Plug Power & Co. auf dem Weg zurück an die Spitze! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 16:48 | 67 | 0 | 0 30.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Im vergangenen Jahr waren sie regelrechte Anleger-Lieblinge. Kein Wunder, konnten Aktionäre doch Gewinne von 100 Prozent, 200 Prozent oder sogar bis zu 1000 Prozent einfahren! Die Rede ist von den sogenannten Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA, Plug Power % Co. Doch Mitte Januar leiteten die Titel eine Korrektur ein, die es in sich hat(te). Plug Power auf dem Weg zurück an die Spitze Denn zwischen Januar und Anfang Mai verloren die einstigen Überflieger massiv an Wert. Beinahe sämtliche Titel haben sich mindestens halbiert, viele über 60 Prozent verloren und einige Titel wie der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power sogar über 70 Prozent. Doch seitdem arbeiten die Titel an einem großen Comeback. Anleger-Tipp: Alles über die Chancen der Wasserstoff-Aktien lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken. So bedeutete das Tief Anfang Mai für viele Aktien den Wendepunkt und damit das (zumindest vorläufige) Ende der Talfahrt. Wie schnell es danach wieder nach oben kann, verdeutlicht ein Blick auf den Kursverlauf von Plug Power. Denn die Aktie konnte allein in den vergangenen drei Wochen über 60 Prozent zulegen! Nel ASA arbeitet an einem großen Comeback Angesichts der Zukunftsfähigkeit des gesamten Themas dürfte das erst der Anfang gewesen sein. Denn Wasserstoff gilt als die vielleicht wahrscheinlichste Lösung für unsere Klima- und Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktie Sie bei einem Comeback die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer