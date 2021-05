Es ist mal wieder soweit; Brent C.O. bläst erneut zum Angriff auf die 70 US-Dollar. Seit März dieses Jahres lancierte der Ölpreis diverse Versuche, diese Hürde erfolgreich überspringen zu wollen.

Es ist mal wieder soweit; Brent C.O. bläst erneut zum Angriff auf die 70 US-Dollar. Seit März dieses Jahres lancierte der Ölpreis diverse Versuche, diese Hürde erfolgreich überspringen zu wollen. Bislang sind sie allesamt mehr oder weniger kläglich gescheitert, sodass sich der Bereich um 70 US-Dollar zwischenzeitlich zu einer massiven Widerstandszone entwickelt hat.

Die Voraussetzungen dafür, dass es in diesem Versuch gelingen könnte, sind so schlecht nicht. Robuste globale Konjunkturdaten, ein vergleichsweise schwacher US-Dollar und nicht zuletzt die aktuelle Entwicklung der US-Rohöllagerbestände kreieren eine spannende Gemengelage.

Blicken wir noch auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 21.05. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 21.05. mit 484,3 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um 1,7 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem nicht ganz so deutlichen Rückgang im Berichtszeitraum gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 484,3 Mio. Barrel liegt nunmehr um 2 Prozent unter (!) dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Im Vergleich von vor ein paar Wochen ist das eine deutliche Entspannung. So lagen beispielsweise noch in der Woche zum 19.03. die Bestände um 6 Prozent über (!) dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 21.05. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche auf unverändertem Niveau liegend an.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte. Brent C.O. hat seine Bemühungen seit Anfang Mai intensiviert, über die 70 US-Dollar-Marke vorstoßen zu wollen. In der letzten Handelswoche ging es für Brent C.O. allerdings noch einmal in Richtung 65 US-Dollar. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass Brent C.O. diese Unterstützung verteidigen konnte und so der Kontakt zu den 70 US-Dollar bestehen blieb.

Kurzum. Brent C.O. hält nun alle Trümpfe in der Hand, um den entscheidenden Vorstoß über die 70 US-Dollar zu unternehmen. Ob der Ölpreis durch diese Tür wird gehen können, bleibt allerdings noch abzuwarten. Die fundamentalen Aspekte „passen“. Zudem macht Brent C.O. aus charttechnischer Sicht einen stabilen Eindruck. Sollte es zum Ausbruch über die 70 US-Dollar kommen, würde mit dem Bereich von 74 / 75 US-Dollar das nächste potentielle Bewegungsziel warten. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer idealerweise auf 65 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es hingegen unter die 60 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.