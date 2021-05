Am Freitag war es endlich so weit. Nachdem (zumindest hierzulande) wochenlang über Impfungen für Kinder und insbesondere Jugendliche diskutiert wurde, hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA dem BioNTech Impfstoff die Zulassung für die Altersklasse der 12- bis 15-jährigen gegeben. Der Aktienkurs kletterte daraufhin am Freitag um rund drei Prozent. Allerdings kam die Nachricht so spät, dass die größere Reaktion vermutlich erst am morgigen Montag folgt.

Dabei hat BioNTech allerbeste Voraussetzungen, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Denn am Freitag schloss die Aktie an der Nasdaq oberhalb von 200 US-Dollar, überhaupt erst das fünfte Mal in seiner gesamten Kurshistorie. Gleichzeitig hat sich der Abstand zu den historischen Höchstwerten mit diesem Anstieg noch einmal deutlich verringert. So fehlen aktuell nur noch rund fünf Prozent zum Sprung über die bisherige Bestmarke von 213,15 US-Dollar.

Bei BioNTech scheint derzeit also wirklich alles zu passen! Doch es stellt sich natürlich die Frage, wie viel der Vorschusslorbeeren hat der Aktienkurs bereits eingepreist?