Auch wenn Nel ASA-Aktionäre zuletzt das Gefühl gehabt haben dürften, heftig durchgeschüttelt worden zu sein, verdeutlicht ein Blick auf den Chart, dass eigentlich kaum etwas passiert ist. In den vergangenen drei Wochen oszillierte der Kurs zwischen der Marke von 1,60 und 1,80 mehr oder weniger richtungslos – zugegeben, unter hohen Schwankungen – hin und her. Klare Trends waren Fehlanzeige. Doch das könnte sich jetzt sehr, sehr schnell ändern.

Denn am Freitag hat sich Nel wieder bis an die Hürde von 1,80 Euro vorgearbeitet, an der die Aktie zuletzt einige Male nach unten gedreht hat. Kann der Kurs diesen Widerstand jetzt überwinden, dürfte es sofort in Richtung der Zwei-Euro-Marke gehen. An dieser vor allem psychologisch bedeutsamen Hürde könnten sich dann die nahe und ferne Zukunft der Nel ASA-Aktie entscheiden.

