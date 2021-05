Seit Ende April sieht sich die Aktie des kanadischen Rohstoffproduzenten einem veritablen Korrekturszenario ausgesetzt.

Seit Ende April sieht sich die Aktie des kanadischen Rohstoffproduzenten einem veritablen Korrekturszenario ausgesetzt. Dem Eintritt in die Korrektur ging der vergebliche Versuch voran, den Widerstandsbereich von 16 CAD zu überwinden.

Seit unserer letzten Kommentierung vom 23.04. hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Nachdem ein erster Versuch, über die 14 CAD zu setzen, noch fehlschlug, entwickelte die Aktie in der Folgezeit entsprechendes Momentum und knackte den Widerstand. Rasch kam Dynamik auf. Als Katalysator wirkten die starken Rohstoffpreise; insbesondere Kupfer entwickelte Zugkraft. Kommen wir auf Lundin Mining zurück. Auch die Doppeltopformation aus dem Februar / März, die damals bei knapp 15,2 CAD markiert wurde, konnte überwunden werden. Bis auf knapp 16 CAD dehnte Lundin Mining noch den Vorstoß aus, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Seit kurzem befindet sich die Aktie auf dem Rückzug. Mit dem Verlust der 15,2 CAD musste die Aktie einen ersten Rückschlag hinnehmen. Es wäre eminent wichtig, wenn es Lundin Mining gelingen würde, zumindest die 14 CAD erfolgreich verteidigen zu können. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.“



Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. In der Folgezeit drehte die Aktie noch einmal nach oben ab und lief hierbei abermals den Bereich von 16 CAD an. Der gescheiterte Versuch, die 16 CAD zu überwinden, läutete schließlich die aktuelle Korrektur ein. Im Chart hat sich somit in diesem Bereich eine Doppeltopformation ausgebildet.

Die Korrektur entwickelte veritable Dynamik. Auf dem Weg nach unten gingen einige wichtige Unterstützungen verloren. Vor allem der Verlust der Zone um 15,2 CAD und der Verlust der 14 CAD wiegen schwer. Nun muss es darum gehen, den zentralen Unterstützungsbereich 12,5 / 12,0 CAD erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, könnte es noch einmal prekär werden. Um für erste Entspannung zu sorgen, muss es für Lundin Mining zurück über die 14,0 CAD gehen.

Unter fundamentalen Aspekten waren die Ende April vorgelegten Ergebnisse für das 1. Quartal von Interesse. Lundin Mining konnte den Umsatz auf 681,5 Mio. US-Dollar steigern, nach 378,0 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2020. Der Rohstoffkonzern wies einen Nettogewinn in Höhe von 154,2 Mio. US-Dollar aus, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch ein Nettoverlust in Höhe von -113,6 Mio. US-Dollar aufgelaufen war.