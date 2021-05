Was waren das für Jubelstürme, als Bayer am 12. Mai seine Geschäftszahlen veröffentlichte. Das Unternehmen konnte gute Zahlen präsentieren und es sah ganz danach aus, als könne der Pharma-Riese das Tal der Tränen verlassen. Folgerichtig schoss der Aktienkurs regelrecht nach oben. Insgesamt kletterte Bayer in den sechs Tagen der Bekanntgabe der Zahlen um fast zehn Prozent nach oben. Doch lange konnten sich die Aktionäre nicht über diese Gewinne freuen…

Denn der Konzern wurde (mal wieder) von der Glyphosat-Affäre eingeholt. Eigentlich wollte Bayer im Mai bei einem US-Gericht einen Schlussstrich unter die zahllosen Schadensersatzklagen von Geschädigten aus den USA ziehen. Doch der US-Richter hielt den von Bayer angebotenen Vergleich für nicht fair und forderte Nachbesserungen. Bayer selbst hat nun einen Schlussstrich unter das Thema gezogen und wird sich zukünftig wieder mit jedem einzelnen Geschädigten separat auseinandersetzen. Der Aktienkurs brach daraufhin regelrecht ein und die Gewinne der Monatsmitte wurden in wenigen Tagen wieder aufgezehrt.

Bayer steht damit am Scheideweg. Die Aktie notiert so niedrig wie zuletzt im März und es drohen weitere Verluste, es sei denn der Kurs kriegt jetzt zeitnah die Kurve.