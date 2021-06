In Stuttgart kam es am Samstagabend zu Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Es bildeten sich bereits über den Tag hinweg größere Menschenmengen, vorwiegend junge Menschen, u.a. auf der Freitreppe und im Gebiet um den Schlossplatz. Diese Plätze mussten bereits am Tag zuvor geräumt werden, da die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Die Polizei wies gestern

Der Beitrag Stuttgart: Hunderte Jugendliche randalieren – Verletzte Polizisten und Festnahmen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.