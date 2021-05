Wer im vergangenen Jahr mit Tränen in den Augen die Entwicklung von Nel ASA, Plug Power & Co. verfolgt hat, weil er die Aktien NICHT im Depot hatte, bekommt jetzt womöglich eine neue Chance! Denn nach dem unglaublichen 2020er-Höhenflug und dem Absturz vieler Titel zwischen Januar und Mai arbeiten die sogenannten Wasserstoff-Aktien jetzt an einem Comeback und haben die Trendwende teilweise bereits geschafft! Damit könnte es jetzt schnell wieder nach oben gehen.

Wenn es so etwas wie eine Initialzündung in der Wasserstoff-Branche gab, dann sicher die Ankündigung des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power über die enorme Umsatzsteigerung im ersten Quartal. Ein Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal trotz Corona sorgte für wahre Freudensprünge. Fast folgerichtig explodierte der Kurs um über 60 Prozent in nur drei Wochen und zog auch die gesamte Branche mit nach oben.

Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktie Sie bei einem Comeback die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.