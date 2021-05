Anlegerverlag CureVac oder BioNTech? Endlich fällt die Entscheidung! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 19:48 | 1 | 0 | 0 30.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bisher war BioNTech zumindest hierzulande die unangefochtene Nummer Eins der Impfstoffhersteller. Der Impfstoff war streckenweise so beliebt, dass Impfwillige ihre Termine zurückgegeben haben, weil eben kein BioNTech verimpft werden sollte. Das hat sich in den vergangenen Wochen etwas gedreht und im Juni dürfte hier noch einmal ordentlich Bewegung in den Markt kommen. Denn der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac bringt einen weiteren mRNA-Impfstoff auf dem Markt! Anleger-Tipp: Die große Analyse der Impfstoff-Aktien können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Das Unternehmen rechnet mit einer Zulassung seines Wirkstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA schon im Juni und kann dann auch sofort mit der Auslieferung von Millionen Impfstoffdosen beginnen. Denn CureVac hat in die vergangenen Wochen genutzt, um bereits zig Millionen Präparate zu produzieren. Das Unternehmen wartet nur noch auf grünes Licht… An der Börse hatte bis zuletzt ebenfalls BioNTech die Nase vorn. Denn während CureVac trotz der jüngsten Rallye immer noch gute 30 Prozent unter seinen Allzeithochs notiert, nimmt die Mainzer Konkurrenz diese Bestmarke schon wieder ins Visier. Nach dem kräftigen Kursanstieg am Freitag fehlen nur noch rund fünf Prozent Kursgewinn, um diese Allzeithochs zu überbieten! Bleibt BioNTech auch im Juni seiner Favoritenrolle treu? Oder holt CureVac in den nächsten Wochen weiter auf? Wir haben die Aktien der führenden Impfstoffhersteller für Sie analysiert und zeigen Ihnen die größten Favoriten und die Sorgenkinder. Die Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer