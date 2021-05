Der Bayer-Konzern hat in dieser Woche eine zukunftsträchtige Entscheidung getroffen. Denn bisher hatte der Pharma-Riese versucht, die Glyphosat-Klagen in den USA mit einer Art “Sammel-Vergleich” in Bausch und Bogen beizulegen. Doch nach einer weiteren Schlappe vor einem US-Gericht zog der Konzern jetzt den Stecker. Zukünftig wird sich Bayer wieder mit jedem Fall einzeln auseinander setzen. Diese Entscheidung ist von großer Tragweite.

Denn wenn Aktionäre und Analysten eines nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Und genau mit dieser Entscheidung wird die Unsicherheit über weitere Schadensersatzforderungen in der Zukunft weitergehen. Jedes neue Gerichtsurteil wird den Aktienkurs in Bedrängnis bringen. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits am Mittwoch nach dem US-Urteil, als die Bayer-Aktie aus dem Stand über fünf Prozent nachgab. Damit wurden die gesamten Kursgewinne der Mai-Rallye wieder aufgezehrt.

