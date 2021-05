Insgesamt lässt sich noch immer ein langfristiger Aufwärtstrend bei Palladium erkennen, auch der herbe Crash aus Anfang 2020 konnte diesen nicht brechen. Zwar dauerte es einige Monate bis Käufer wieder zurückkehrten und die Notierung auf den richtigen Pfad gebracht hatten, daraus ist in diesem Jahr sogar ein astreines neues Rekordhoch bei rund 3.000 US-Dollar entsprungen. Ein dauerhafter Anstieg über die Vorgängerhoch aus Anfang 2020 bei 2.880 US-Dollar ist zwar nicht gelungen, dennoch weist die aktuell laufende Konsolidierung bullische Charakterzüge auf und könnte nach Beendigung frische Jahreshochs hervorbringen.

EMA 50 stabilisiert

Im Bereich des 50-Tages-Durchschnitts hat sich beim Palladium-Future ein potenzieller Boden gebildet, allerdings begrenzt noch der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Anfang Mai das Kursgeschehen. Ein Anstieg über 2.900 US-Dollar könnte jedoch schon wieder vermehrt Bullen in den Markt holen und für einen Anstieg zunächst an die Maihochs bei rund 3.018 US-Dollar sorgen. Übergeordnete Ziele lassen sich sogar bei 3.195 US-Dollar für den Palladium-Future ableiten. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2CH2 zum Einsatz kommen. Sollten allerdings per Wochenschlusskurs die Maitiefs bei 2.726 US-Dollar nachhaltig unterschritten werden, müssten fortgesetzte Abgaben in den Bereich der Horizontalunterstützung verlaufend um 2.500 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Dort erhalten Marktteilnehmer die nächste Chance auf eine nachhaltige Trendwende.