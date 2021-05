FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenauftakt zunächst einmal in der Defensive bleiben. Gut eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,23 Prozent auf 15 484 Punkte für den Dax . Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 deutet sich ein Rückgang von rund 0,2 Prozent an.

Der Dax hatte in der Vorwoche gleich zu Beginn mit 15 568 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Bereits zum wiederholten Mal fehlten aber die Anschlusskäufe.