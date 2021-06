Foto: finanzbusiness Bethmann Bank eröffnet Niederlassung in Wuppertal Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 228 | 0 | 0 31.05.2021, 08:36 | Niederlassungsleiter wird Oliver Bormann, zuvor Leiter Unternehmer- und Privatkundengeschäft und Wealth Management in der Region Bergisches Land bei der Commerzbank. Er holt direkt fünf seiner Commerzbank-Kollegen mit an Bord.

