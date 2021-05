Bei Nel ASA war zuletzt einiges los. Erst brachte die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal die Aktie in Bedrängnis. Unmittelbar nachdem diese Verluste wieder aufgeholt wurden, sorgte der spanische Energieversorger Iberdrola für eine weitere Hiobsbotschaft. Denn der Konzern nahm Nel einen schon sicher geglaubten Auftrag wieder weg. Danach rauschte Nel abermals in den Keller.

Doch auch diese Verluste konnten die Norweger schon wieder aufholen und sich am Freitag bis an die Marke von 1,80 Euro vorarbeiten. Heute Morgen liegen die ersten Kurse nun schon über dieser Marke. Schafft es Nel ASA sich im Tagesverlauf von dieser Hürde nach oben abzusetzen, wäre das ein Zeichen hoher innerer Stärke. Dabei stellt sich das nächste Kursziel oberhalb von 1,80 sofort auf die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro.

Gelingt Nel also der Sprung über die Hürde von 1,80 und dann auch über 2 Euro? Und wie weit geht es dann nach oben? Was passiert, falls die Kurse am Ausbruch scheitern? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.