"Wir werden nicht den schnellsten, aber den besten Impfstoff auf den Markt bringen" – so oder so ähnlich äußerte sich CureVac-Investor Dietmar Hopp vor einigen Monaten. Mittlerweile ist der early bird-Vorteil eindeutig an die Konkurrenz von BioNTech und Moderna vergeben, doch genau diese Zeitverzögerung könnte jetzt dafür sorgen, dass das Tübinger Unternehmen CureVac zumindest den zweiten Teil des Versprechens einhält.

Denn aufgrund der vergleichsweise späten Phase-III-Studie des CureVac Impfstoffs CVnCoV wird dieser Impfstoff auf die mittlerweile aufgetretenen Mutationen quasi gleich mit geprüft. Während beispielsweise beim Zulassungsverfahren vom BioNTech-Impfstoff noch der "normale" Covid-Virus dominierend war, geben mittlerweile die "britische" und die "indische" Variante den Ton an.

Das CureVac-Zulassungsverfahren läuft mittlerweile auf vollen Touren und es scheint nur noch eine Frage kurzer Zeit zu sein, bis ausreichend Daten für eine Zulassung vorliegen. Die ersten Zwischenergebnisse sind jedenfalls uneingeschränkt positiv. Denn für den Impfstoff gibt es Stand jetzt "Keine Sicherheitsbedenken".

Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen.





