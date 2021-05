PLUG POWER-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. 26,07 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.