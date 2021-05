Die Entwicklung des Kupferpreises steht vielleicht stellvertretend für die um sich greifende Aufbruchsstimmung.

Die Entwicklung des Kupferpreises steht vielleicht stellvertretend für die um sich greifende Aufbruchsstimmung. In den letzten Wochen konsolidierte das Industriemetall zwar seine furiose Rally der letzten Monate, doch nun könnte sich ein erneuter Angriff auf die alten Hochs abzeichnen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer an dieser Stelle von Ende April hieß es unter anderem „[…] Die Kupferpreisrally spiegelt die aktuelle fundamentale Gemengelage wider. Vergleichsweise robuste globale Konjunkturdaten, aufgelegte Konjunkturprogramme und nicht zuletzt die lockere Geldpolitik führender Notenbanken kreieren ein preistreibendes Umfeld. Ergänzt wird dieses von immer wieder aufflammenden Angebotsängsten. Die aktuelle Corona-Pandemie belastet noch immer die Produktionsseite. Kurzum. Kupfer hat das Momentum auf seiner Seite. Die veritable Preisdynamik bringt das Industriemetall nun immer dichter an den Bereich von 5,0 US-Dollar heran. Die starke Performance darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kupfer auch zunehmend anfällig für Gewinnmitnahmen wird. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 4,23 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen unter die 4,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.“



In der Folgezeit kreierte sich ein Konsolidierungsszenario. Kupfer verstand es jedoch, diese Konsolidierung in (sehr) geordneten Bahnen zu leiten. Das Ganze spielte sich bislang weitgehend oberhalb von 4,5 US-Dollar je lb ab. Die relevanten Unterstützungen um 4,23 US-Dollar und 4,00 US-Dollar blieben bislang unberührt. Der Kupferpreis wird noch immer von der aktuellen Gemengelage getragen. Robuste Konjunkturdaten in Kombination mit dem moderaten US-Dollar sowie wieder aufgeflammte Angebotssorgen kreieren ein preistreibendes Umfeld. Bleiben wir gleich auf der Angebotsseite. Die Sorge vor langwierigen Arbeitsniederlegungen auf den chilenischen Minen Escondida (ihres Zeichens weltgrößte Kupfermine) und Spence Copper Mine treiben gegenwärtig die Marktakteure um und schlagen sich zudem im Kupferpreis nieder. Seit einiger Zeit schwelt hier ein Streit zwischen (Haupteigentümer) BHP und Gewerkschaften.

Das aktuelle Mai-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Februar 2021 fiel hingegen neutral aus. Die ICSG weist für den 2-monatigen Berichtszeitraum einen Überschuss aus. Im aktuellen Berichtszeitraum hat sich der Überschuss auf 131.000 Tonnen ausgebaut. Zum Vergleich: In den ersten zwei Monaten des Jahres 2020 betrug der Überschuss laut ICSG 85.000 Tonnen.

Kurzum. Die zentrale Frage lautet derzeit: Baut sich bei Kupfer neues Aufwärtsmomentum auf? Nachdem Kupfer die Konsolidierung auf den Bereich von 4,5 US-Dollar begrenzen konnte, drehte das Industriemetall in den letzten Handelstagen wieder nach oben ab. Nun gilt es! Sollte es über den Widerstandsbereich 4,7 / 4,8 US-Dollar gehen, so könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 5+ US-Dollar ausdehnen. Aufgrund der jüngsten Preisentwicklung sollten Rücksetzer nun idealerweise auf 4,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 4,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.