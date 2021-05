EUR/USD, GBP/USD Ruhiger Wochenstart Nachrichtenquelle: Maite und Marios Krausse | 31.05.2021, 11:53 | 87 | 0 | 0 31.05.2021, 11:53 | Leichte Abwärtstendenz: Euro bleibt unterhalb von 1.22, Cable unter 1.42, Fokus auf NFP Bericht am Freitag Leichte Abwärtstendenz: Euro bleibt unterhalb von 1.22, Cable unter 1.42, Fokus auf NFP Bericht am Freitag Willkommen zu dieser neuen Handelswoche, welche, so hoffen wir, profitablere Chancen bietet als die letzte Konsolidierungswoche. Die Märkte in den USA und im Vereinigten Königreich bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen, somit könnte es ein ruhiger Wochenstart werden. Im späteren Verlauf der Woche richtet sich der Fokus auf den U.S. Arbeitsmarktbericht vom Mai, welcher Hinweise zur Wirtschaftserholung liefert. Es wird hierbei interessant sein, ob sich die Enttäuschung vom letzten Job Bericht im April als einmalig erweist oder ob sie den Beginn von etwas Dauerhaftem darstellen könnte. Ökonomen erwarten, dass die fortlaufende Wiedereröffnung der U.S. Wirtschaft in einer signifikant höheren Beschäftigung im Mai resultieren wird. Die Arbeitsmarktdaten am Freitag sollten demnach nicht allzu enttäuschend ausfallen wie der Bericht des letzten Monats. GBP/USD Die Konsolidierungsphase lässt die Kurse beschränkt auf eine Seitwärtsspanne zwischen 1.4240 und 1.4090. Sobald diese Spanne gebrochen ist, erwarten wir ein höheres Ziel bei 1.43. Auf der Unterseite und mit einem Bruch unter 1.4090 könnte eine nächste Unterstützung bei rund 1.4050 wichtig werden. EUR/USD Schauen wir auf größere Zeitebenen, so scheint es, als ob die Bullendynamik an Kraft verliert, wobei sich das Paar zudem im überkauften Territorium befindet. Während 1.23 ein nächstes Ziel bleibt nachdem wir Ausschau halten, so könnte die Stimmung schnell zugunsten der Bären kippen, sollte der Euro es nicht schaffen die 1.2250 zu überwinden. Unterhalb von 1.2050 könnte es weiter talwärts bis 1.1950 und 1.1850 gehen. Der Inhalt des Beitrags spiegelt die persönliche Meinung des Autors wider. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Dieser Beitrag stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer