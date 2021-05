Anlegerverlag Quantensprung bei BioNTech! Was passiert heute an der Wall Street? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 31.05.2021, 10:47 | 120 | 0 | 0 31.05.2021, 10:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech läuft es derzeit richtig gut. Das Unternehmen produziert und verkauft seinen Impfstoff in rauen Mengen und verdient dabei prächtig, wie die Geschäftszahlen des ersten Quartals verdeutlichen. Am Freitag folgte nun der nächste Meilenstein. Denn nachdem vor allem hierzulande wochenlang über Impfmöglichkeiten für Kinder diskutiert wurde, gab die Europäische Zulassungsagentur EMA jetzt grünes Licht für den BioNTech-Impfstoff. Anleger-Tipp: Die komplette BioNTech-Analyse können Sie hier abrufen. Einfach hier klicken. Damit können (zumindest theoretisch) ab sofort auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 mit dem Wirkstoff der Mainzer geimpft werden. Das Unternehmen erschließt sich also eine weitere Zielgruppe und sichert sich den nächsten Absatzmarkt. Die Aktie hat sich an der Nasdaq schon mit einem satten Plus von drei Prozent ins Wochenende verabschiedet. Dabei schloss die Aktie mit 204 US-Dollar überhaupt erst das fünfte Mal oberhalb der 200-Dollar-Marke und nimmt nun das Allzeithoch bei 213,15 USD ins Visier. Bei BioNTech scheint derzeit also wirklich alles zu passen! Doch es stellt sich natürlich die Frage, wie viel der Vorschusslorbeeren hat der Aktienkurs bereits eingepreist? Angesichts der neuesten Meldung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





