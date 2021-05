Das Warten geht weiter! Für das zweite Quartal hatte der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac die Zulassung seines Impfstoffs CVnCoV avisiert. Bleibt also noch genau ein Monat Zeit, in der die Europäische Arzneimittelagentur grünes Licht geben kann. Aus heutiger Sicht bestehen gute Chancen, dass dieser Zeitplan eingehalten wird. Zwar fehlen noch zusätzliche Daten für eine signifikante Aussage, doch eine erste Zwischenprüfung hat keine “Sicherheitsbedenken für den Impfstoff CVnCoV” ergeben.

Dabei könnte der CureVac-Impfstoff sogar der “beste” aller Impfstoffe werden. Denn durch die Verzögerung in der Entwicklung wird der Wirkstoff nun natürlich nicht nur auf die allgemeine Covid-Variante, sondern auch auf die verschiedenen Mutationen untersucht. Ein positives Ergebnis wäre also gleich doppelt wünschenswert. An der Börse scheint man davon auszugehen, dass die Zulassung in Kürze erteilt wird. Denn Aktie befindet sich seit rund drei Wochen auf dem Weg nach oben.

