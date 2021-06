Foto: finanzbusiness Unzer holt mit Jacob von Ingelheim neuen Chief Financial and Risk Officer Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 86 | 0 | 0 31.05.2021, 10:49 | Das Fintech aus Heidelberg luxt Klarna erneut einen Top-Manager ab. Weitere Neuzugänge sollen in Kürze folgen.

