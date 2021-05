Im heutigen Vormittagshandel geht die CureVac-Aktie deutlich in die Knie. Zwischenzeitlich verliert der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate fast fünf Prozent. Doch der mit Abstand wichtigste Handelsplatz für CureVac bleibt die Nasdaq – und die befindet sich noch im Tiefschlaf. Die aktuellen Verluste sollten also keinesfalls überbewertet werden. Zumal das Unternehmen erst am Freitag mit einem positiven Zwischenergebnis aufwarten konnte.

So läuft momentan die finale Phase-III-Studie zum Impfstoff CVnCoV. Es fehlt zwar noch an einer ausreichend großen Datenmenge um signifikante Aussagen treffen zu können, doch eine Zwischenuntersuchung hat “Keine Sicherheitsbedenken” ergeben. Das Unternehmen rechnet im Juni mit der Zulassung für seinen Impfstoff.

