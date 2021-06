Wohnen – diese finanziellen Mittel sind nötig

Dass der Immobilienmarkt in Deutschland laufend schwieriger wird, ist kein Geheimnis. Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt, Wohnraum wird knapper. Viele Menschen stehen vor der Frage, wie sie in der Zukunft wohnen möchten. Ein Haus bauen, ein altes Haus kaufen und renovieren, oder doch lieber eine Immobilie mieten? Wenn diese Entscheidung getroffen ist, ist es jedoch noch nicht vorbei mit den Kosten. Natürlich möchte das Zuhause auch eingerichtet werden, eventuell ist ein Garten vorhanden, der bestückt und gepflegt werden muss und diverse Nebenkosten fallen in jedem Haushalt an. Doch welche finanziellen Mittel benötigt man zum Wohnen und im Falle eines Umzugs? Wir haben zusammengefasst, an was gedacht werden muss.

Mieten oder Kaufen – das ist hier die Frage

Viele Menschen träumen vom Eigenheim. Im besten Falle ein Haus, das noch nicht existiert und das man von Grund auf nach den eigenen Vorstellungen realisieren kann. Doch Baugrund wird immer teurer. Und selbst wenn der Baugrund vorhanden ist, selbst zu bauen ist für Normalverdiener, trotz diverser Förderungsmöglichkeiten, sehr schwierig. Die Alternative dazu ist es, ein bereits bestehendes Haus zu kaufen. Hierbei spart man sich einigen zeitlichen Aufwand und kann die finanziellen Mittel, die benötigt werden, wesentlich realistischer einschätzen. Im besten Falle ist das gekaufte Eigenheim gut erhalten und es besteht wenig Renovierungsbedarf. Dann muss nicht viel mehr als der Kaufpreis investiert werden. Es ist beim Hauskauf also wichtig, darauf zu achten, wie renovierungsbedürftig das neue Heim ist und die finanziellen Mittel entsprechend zu planen.

Wer über wenig bis gar kein Eigenkapital verfügt, sollte vorerst besser mieten. Die Mietpreise steigen zwar von Jahr zu Jahr, obwohl in diesem Jahr so viele Wohnungen gebaut wurden, wie seit zwanzig Jahren nicht mehr, doch mit einer Wohnung oder einem Haus zur Miete bindet man sich finanziell nicht oder nur auf eine kurze Zeit. Hier ist bei Einzug meist nur eine Kaution fällig, die jedoch bei einem Auszug im Normalfall zurückerstattet wird. Daneben ist es nur die monatliche Miete, die aufgebracht werden muss.

Die Wohnung einrichten

Hat man dann sein Traumhaus oder eine schöne und erschwingliche Wohnung gefunden, muss diese natürlich auch eingerichtet werden. Gerade in Mietwohnungen sind oftmals bereits Einbauküchen vorhanden. Die restlichen Möbel muss der Mieter oder Käufer jedoch selbst anschaffen. Im Internet gibt es Online-Shops für Möbel, wie wohnen.de, auf denen man alle nötigen Möbelstücke kaufen kann. Dabei sollte man auch daran denken, einen eventuellen Balkon oder Garten zu möblieren. Schließlich möchte auch der Außenbereich genutzt werden. Die Anschaffungskosten der Möbel für eine komplette Wohnung oder ein ganzes Haus, können, je nach persönlichem Geschmack, durchaus etwas höher ausfallen. Diese Ausgaben sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man sich ein neues Haus oder eine neue Wohnung anschafft oder auch nur zur Miete einzieht.