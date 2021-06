Vita 34: Neue Kursfantasie dank dieser Nachricht

Mit einer geplanten Fusion will Vita 34 zur führenden paneuropäischen Nabelschnurblutbank aufsteigen. Sorgt das für neuen Kursauftrieb bei der Vita-34-Aktie?

Der Zellbank-Betreiber plant einen Zusammenschluss mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), zu der die FamiCord-Gruppe gehört, die Europas größte Stammzellbank. Laut der Unternehmensmeldung haben die beiden Unternehmen am 31. Mai eine entsprechende Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet.

Demnach soll die Fusion über ein Angebot an die Aktionäre von PBKM zum Umtausch aller Aktien von PBKM in Aktien von Vita 34 im Wege einer Sacheinlage zu einem Umtauschverhältnis von 1,3 neuen Vita 34-Aktien gegen eine Aktie von PBKM erfolgen. Der Meldung zufolge haben sich die Hauptsktionäre von PBKM bereits verpflichtet, insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (rund 69 Prozent des Grundkapitals der PBKM) in Vita 34 einzubringen.

Ein Meilenstein in der Entwicklung beider Unternehmen

Vita 34 erklärte, dass die geplante Fusion ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung beider Unternehmen ist und die führende paneuropäische Nabelschnurblutbank mit einem gemeinsamen Umsatz von etwa 67 Mio. Euro schaffen wird. Die kombinierte Gruppe soll an der Frankfurter Börse notiert sein, mit Vita 34 als börsennotierter Muttergesellschaft.

Laut Dr. Wolfgang Knirsch, CEO der Vita 34 AG, wird gemeinsam das Dienstleistungsspektrum vergrößert und weiterentwickelt. Auch intern sollen beiden Unternehmen von dem Zusammenschluss profitieren, vor allem durch den Austausch und die Bündelung von Expertenwissen.

Abschluss der Transaktion Ende Oktober

Der Vita 34-Vorstand plant, das Umtauschangebot im September 2021 formell zu beginnen und die geplante Transaktion bis Ende Oktober 2021 abzuschließen.

Kräftiger Umsatzanstieg

Außerdem gab Vita 34 am Montag die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2021 bekannt. Der Umsatz verbesserte sich auf Jahressicht um 16 Prozent auf 5,4 Mio. Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA lag im ersten Quartal bei 1,7 Mio. Euro, nach 1,1 Mio. Euro im Vorjahr.

Zwar wurde wegen hoher Investitionen in Marketing und Vertrieb unter dem Strich ein kleiner Verlust von 37.000 Euro ausgewiesen (Q1 2020: plus 240.000 Euro), der Expansionskurs setzte sich aber entsprechend fort.

Die starken Quartalszahlen in Verbindung mit der geplanten Fusion, mit der Vita 34 seine Marktposition weiter ausbauen dürfte, sorgte bei der Aktie am Montag für einen Kursgewinn von zeitweise über vier Prozent (aktuell: 16,30 Euro).

Neue Kaufsignale liegen in der Luft

Die nächsten Kursziele stellen sich hier jetzt auf das 2018er-Top bei 18,20 Euro und das 2007er-Allzeithoch bei 18,80 Euro. Dementsprechend liegen hier starke charttechnische Kaufsignale in der Luft.

Bildquelle: Pixabay / Philippedelavie

The post Vita 34: Neue Kursfantasie dank dieser Nachricht first appeared on marktEINBLICKE