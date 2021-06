Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Märkte am Montag: DAX mit schwachem Wochenauftakt – Schlechte News bei der Deutschen Bank Der DAX setzte die Konsolidierung am Montag fort. Neue Kaufsignale könnten aber in Kürze folgen. Diese Marke steht jetzt im Visier.