Bitcoin und Ethereum vor einer Erholung? Dreieck im Bitcoin im H4-Zeitfenster spannend!

War die jüngste Korrektur nach Ausbruch aus einer Range nur eine Marktbereinigung? Die Fangemeinde des Bitcoin scheint noch verunsichert. So hat sich in den vergangenen Handelstagen ein starkes Dreieck ausgebildet - in den H4-Kerzen.

Ein Ausbruch aus dem Dreieck liefert ein Richtungsssignal. Doch schon innerhalb des Dreiecks könnten sich kurzfristige Signale in Richtung eines dann möglichen starken Ausbruchs durchsetzen. Innerhalb des Dreiecks ist noch mit schnellen Richtungswechseln zu rechnen.

Chartanalyse zum Bitcoin und Etereum im Video:

https://youtu.be/azWb6fqb0zM

Stefan Salomon

freiberuflicher Chartanalyst www.candlestick.de

Hinweis: Die Analyse wurde von Stefan Salomon mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in der Analyse enthaltenen Aussagen, Prognosen und Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Analysen dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Eine Angabe von Kurszielen, potenziellen Kauf- oder Verkaufssignalen dient lediglich der Information und dient der Veranschaulichung entsprechend der Methodik der Chartanalyse. Die in den Beiträgen von Stefan Salomon besprochenen Werte können für den einzelnen Anleger je nach dessen Risikoprofil und finanzieller Lage nicht geeignet sein. Erklärung nach §34b Abs 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags in dem in diesem Beitrag besprochenen Wert/Werten investiert ist, direkt oder indirekt durch Finanzinstrumente. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Charts: www.guidants.com