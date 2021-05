Investoren weiten Gold- und Rohöl-Longs deutlich aus - CoT-Report

Washington 31.05.2021 - Die US-Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt reduziert. Bei Gold und Rohöl war allerdings ein deutliches Plus zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Mais und Weizen gingen zurück.Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 25. Mai, um 3,8 Prozent auf 1.307.708 Kontrakte reduziert. Dabei stand eine Ausweitung der Netto-Longs auf Gold und Rohöl im Vordergrund. Die Netto-Longs auf Mais und Sojabohnen wurden reduziert.

Der Goldpreis ist kürzlich über die Marke von 1.900 USD geklettert. Im Verlauf des Monats ist der Preis für das gelbe Metall um fast acht Prozent geklettert und steuert damit auf das höchste Monatsplus seit fast einem Jahr zu. Dabei sorgen vor allem die steigenden Verbraucherpreise für Unterstützung. Die Investoren wollen sich zunehmend gegen die Inflationsrisiken absichern. Am Freitag wurde deutlich, dass die Preise in den USA im April so stark gestiegen sind, wie seit 1992 nicht mehr. Gleichzeitig hat der US-Dollar an Kraft verloren, was Rohstoffe insgesamt unterstützt. Der Dollar Index notiert aktuell kaum verändert bei 90,06 USD.Die Zahl der Netto-Longs auf Gold wurde um 18,7 Prozent auf 126.903 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longs auf Silber wurden um 2,6 Prozent auf 45.294 Kontrakte reduziert. Die Netto-Longs auf Platin wurden um 16,6 Prozent auf 14.561 Kontrakte reduziert, die Netto-Longs auf Palladium wurden um 14,9 Prozent auf 3.422 Kontrakte reduziert.Derweil sind die Ölpreise zuletzt wieder geklettert, gestützt von der Erwartung einer anziehenden Nachfrage. Gleichzeitig sind auch geopolitische Faktoren wiederverstärkt in der Preisbildung berücksichtigt. So könnte sich der Westen und der Iran im Rahmen der Verhandlungen um das JCPOA wieder annähern, was Teheran in die Lage versetzen könnte, die Ölexporte auszuweiten. Darüber hinaus kommt die Impfkampagne in den USA und Europa voran, während es in den nächsten Wochen auch eine Annäherung über den internationalen Reiseverkehr geben könnte. Asien bleibt derzeit aber ein Risikofaktor in der Pandemie. Die Zahl der Netto-Longs auf US-Rohöl wurden um 5,2 Prozent auf 365.855 Kontrakte ausgeweitet.Der Preis für Kupfer ist auf mehrjährige Hochs geklettert. Es scheint gegenwärtig jedoch das Ende des Aufwärtspotentials erreicht, weshalb die Investoren ihre Netto-Longs auf Kupfer um 34,7 Prozent auf 33.931 Kontrakte reduziert haben. Daten der International Copper Study Group zufolge ist die scheinbare Kupfernachfrage in den ersten beiden Monaten des Jahres um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum geklettert. Die Nachfrage liegt noch unter dem vorpandemischen Niveau. Bereinigt um die Nachfrage Chinas soll die Nachfrage globale Nachfrage im vergangenen Jahr um neun Prozent gefallen sein. Für die ersten beiden Monate des Jahres sieht die ICSG einen Marktüberschuss von 130.000 Tonnen.Die Netto-Longs auf Weizen wurden um 67,7 Prozent auf 4.534 Kontrakte reduziert. Bei Mais war ein Rückgang der Netto-Longs um 7,9 Prozent auf 268.091 Kontrakte zu verzeichnen und die Netto-Longs auf Sojabohnen wurden um 8,6 Prozent auf 139.390 Kontrakte reduziert.Quelle: shareribs.com / CFTC