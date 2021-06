SRH AlsterResearch AG Update: LS telcom AG - Umsatzverdopplung in H2 erwartet; KAUFEN bestätigt

LS telcom (Update)

Technology

MCap EUR 52m

BUY, PT EUR 10.50 (+18% potential)

Research update

Mit den Zahlen für H1 20/21 bestätigen wir unsere positive Einschätzung auf die LS telcom. Das Unternehmen agiert auf einem sehr geschützten Markt, auf dem die wiederkehrenden Umsätze gut zu verteidigen sind. Die Gesellschaft ist der Marktführer im Bereich Spektrum-Management und agiert als One-Stop-Shop, der alle Kundenwünsche bedient. Der Ausblick deutet auf die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im weiteren Jahresverlauf hin. Zudem sehen wir die Potenziale aus den neuen vertikalen Märkten (insbesondere 5G und Internet of Things) noch nicht vollkommen im aktuellen Kursniveau widergespiegelt. Die vorgelegten Zahlen liegen voll im Rahmen unserer Erwartungen. Mit komfortablen Kapitalrenditen (ROCE ex Goodwill) von bis zu 14% (eAR 24/25E) und einem EV/EBITDA von 8,6x 21/22E bleibt die Aktie attraktiv und günstig bewertet. Basierend auf unserer DCF-Bewertung bestätigen wir unser Kursziel von EUR 10,50. Diese wird durch das adjustierte FCF Yield Model unterstützt, welches sogar ein Kursziel von EUR 11,20 für das Jahr 2021/22E rechtfertig. Unsere Einschätzung lautet weiterhin KAUFEN

