Die Scale-notierte Helma Eigenheimbau meldet den Vertriebsstart für zwei Neubauprojekte: Zum einen die „Havelmarina” - NordVillen in Berlin, zum anderen beim Ferien-Immobilienprojekt „NordseeResort Burhave”.„Der Vertrieb der NordVillen ist kürzlich gestartet und richtet sich an private Erwerber und Investoren”, so Helma Eigenheimbau am Montag. Hier entstehen neun Immobilien mit 45 Wohneinheiten mit Wohnflächen ...