Auslöser für diesen neuerlichen Einbruch ist mal wieder die Glyphosat-Affäre. Der Konzern schafft es einfach nicht unter die zigtausend Klagen in den USA einen Strich zu ziehen. Selbst ein Angebot von elf Milliarden Euro war einem US-Richter jüngst nicht gut genug. Bayer hat das Angebot daraufhin zurückgezogen und will sich nun wieder einzeln mit den Klägern auseinandersetzen.

Am 12. Mai schien die Welt für Bayer-Aktionäre noch in Ordnung. Das Unternehmen veröffentlichte überraschend gute Zahlen für das erste Quartal. Doch danach beendete der Konzern acht von elf Sitzungen mit Kursverlusten. Und heute droht der neunte Tag zu folgen, denn die Aktie verbucht aktuell ein Minus von fast zwei Prozent!

Der Aktienkurs ging daraufhin massiv in die Knie. Am Tag der Hauptversammlung sprang Bayer noch auf 57,30 Euro, musste diese Gewinne aber sukzessive wieder abgeben. Mit dem heutigen Kursverlust notiert die Aktie jetzt so niedrig wie zuletzt Anfang März.

Die Strategieänderung in der Glyphosat-Affäre scheint also einen großen Einfluss auf den Aktienkurs bei Bayer zu haben. Für uns Grund genug, die Chancen, aber vor allem auch die Risiken der Aktie zu analysieren. Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie weit schlimmstenfalls nach unten? Die Ergebnisse können Sie in unserer großen Sonderstudie nachlesen, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.