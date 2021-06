STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Lauer Wochenstart voraus?

Der DAX startet mit einem kleinen Minus von 0,2% in die neue Handelswoche, in der - trotz des Feiertags am Donnerstag - an allen fünf Wochentagen gehandelt wird. Auf Impulse von anderen Börsen hoffen Anleger heute aber vergebens: In den USA (Memorial Day) und Großbritannien (Spring Bank Holiday) bleiben die Börsen heute nämlich geschlossen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN A2P71U)

Zum Wochenstart deutlich unter Druck geraten die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac. Medienberichten zufolge könnte die Wirksamkeit des Impfstoffs gegenüber neuer Virus-Mutationen weniger wirksam sein. Außerdem zieht sich die Zulassung des Vakzins länger hin, als ursprünglich erwartet. Die CureVac-Aktie gibt als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 5% nach. 2. Bayer (WKN BAY001)

Auch die Bayer-Aktie steht am Montag unter Verkaufsdruck und verliert rund 1,2%. Nach dem erneuten Rückschlag in einem der laufenden Glyphosat-Prozesse hat nun auch die Rating-Agentur Moody’s den Daumen für die Bayer-Aktie gesenkt und stuft das Rating von Baa1 auf Baa2 herab. Der Ausblick für die Bayer-Aktie wurde von „negativ“ auf „neutral“ gesetzt. 3. AMC Entertainment (WKN A1W90H)

Unter Stuttgarter Anlegern rege gehandelt werden auch die Papiere der Kinokette AMC Entertainment. Von Reddit-Usern wird die Aktie aktuell wieder heiß diskutiert. Heute gewinnt die Aktie zum Mittag rund 13%.

