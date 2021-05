Anlegerverlag Bei Bayer brechen alle Dämme! Aktie taumelt in den Keller! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 31.05.2021, 14:48 | 119 | 0 | 0 31.05.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Pharma-Riese Bayer leidet mal wieder unter der Glyphosat-Affäre. Nachdem es schon in der vergangenen Woche mit der Aktie steil nach unten ging, setzt sich diese Talfahrt auch heute Morgen fort. Schafft der Kurs jetzt nicht zeitnah die Aufwärtstrendwende, droht ein Rückfall in die eigentlich schon überwunden geglaubten Kursspähren… Am Mittwochabend machte der zuständige US-Bundesrichter Bayer einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Der Konzern wollte sich mit den Glyphosat-geschädigten Klägern in einer Art Sammel-Vergleich einigen und hatte dafür eine Entschädigung in Höhe von elf Milliarden Euro veranschlagt. Das war dem US-Richter allerdings nicht genug… Bayer zog daraufhin die Notbremse und will sich nun wieder mit den zigtausend Klägern einzeln auseinandersetzen. Diese Unsicherheit drückt bei den Aktionären gehörig aufs Gemüt. Nach dem schwachen Wochenausklang geht die Aktie heute weiter in die Knie. Aktuell beträgt das Minus fast zwei Prozent, womit die Aktie nur noch rund drei Prozent oberhalb der vielbeachteten 50-Euro-Marke notiert. Die Strategieänderung in der Glyphosat-Affäre scheint also einen großen Einfluss auf den Aktienkurs bei Bayer zu haben. Für uns Grund genug, die Chancen, aber vor allem auch die Risiken der Aktie zu analysieren. Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie weit schlimmstenfalls nach unten? Die Ergebnisse können Sie in unserer großen Sonderstudie nachlesen, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





