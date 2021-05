Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölkonzerns ConocoPhillips überschrieben wir am 27.04. mit „ConocoPhillips - Die Spannung steigt!“

Damals hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen geriet die Aktie dann unter Druck. Der Bruch der 55,0 US-Dollar war ein erster herber Rückschlag. Danach ging es unter die 51,5 US-Dollar und auch unter die 50,0 US-Dollar. Kurzzeitig geriet zudem das wichtige Kursniveau von 48,3 US-Dollar massiv in Bedrängnis, doch noch hält es. Die nächsten Handelstage werden vor dem Hintergrund der angespannten charttechnischen Situation eine Herausforderung. Im besten Fall halten die 48,3 US-Dollar weiterhin, jedoch ist auch eine Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 45 US-Dollar nicht auszuschließen. Darunter darf es dann nicht mehr gehen. Eine rasche Rückkehr über die 51,5 US-Dollar bzw. 55,0 US-Dollar würde das Chartbild entspannen.“

Anfang Mai legte ConocoPhillips die Ergebnisse für das 1. Quartal vor. Vor allem auf der Ergebnisseite überraschte der Konzern positiv. So wies ConocoPhillips für den Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 982 Mio. US-Dollar aus. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2020 lief noch ein Nettoverlust in Höhe von -1,74 Mrd. US-Dollar auf. Um Sondereffekte bereinigt betrug der Gewinn im 1. Quartal 2021 902 Mio. US-Dollar, was gleichzeitig einem EPS in Höhe von 0,69 US-Dollar entspricht.

Im Anschluss an die Zahlen nahm die Aktie noch einmal Fahrt auf und attackierte hierbei den Bereich von 60,0 US-Dollar. Allerdings gelang es der Aktie nicht, das Niveau des markanten März-Hochs zu überwinden. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Durchmarsch. Aktuell ist ein Rücksetzer zu beobachten, der sich aber noch oberhalb der wichtigen Marke von 55 US-Dollar abspielt. Idealerweise hält diese Zone weiterhin dem Druck Stand. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 50 US-Dollar kommen, ist Vorsicht geboten.