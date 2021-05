Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold präsentierte sich in den vergangenen Wochen äußerst robust.

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold präsentierte sich in den vergangenen Wochen äußerst robust. Wichtige charttechnische Hürden konnten überwunden werden, allerdings blieb der so wichtige Befreiungsschlag aus; vorerst zumindest, denn was nicht ist, kann bekanntlich noch werden.

Zuletzt thematisierten wir Yamana Gold an dieser Stelle unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

So hieß es in unserer Kommentierung vom 25.04. unter anderem „[…] Die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen wirft ihre Schatten voraus. Yamana Gold hat die Veröffentlichung der Daten für den 28.04. angekündigt. Wichtige Impulse sind allemal zu erwarten und möglicherweise geben die Quartalszahlen der Aktie weiteren Rückenwind. Zuletzt setzte Yamana Gold den Widerstandsbereich von 5,0 US-Dollar unter Druck, konnte das Widerstandscluster aber nicht entscheidend ins Wanken bringen. Um der Aufwärtsbewegung frisches Leben einzuhauchen, muss Yamana Gold aber über diese Hürde springen. Auf der Unterseite geht es nun idealerweise nicht mehr unter die 4,2 US-Dollar. Sollte es dennoch hierzu kommen, ist Obacht geboten.“



Ende April legte Yamana Gold starke Quartalsergebnisse vor. Neben den robusten Quartalsergebnissen wirkte sich auch der anziehende Goldpreis positiv auf die Kursentwicklung der Produzentenaktie aus.

Nachdem kurzzeitig noch einmal ein Test der Unterstützung bei 4,5 US-Dollar drohte, wendete sich schließlich das Blatt. Die Aktie drehte nach oben ab und übersprang den wichtigen Widerstandsbereich von 5,50 US-Dollar. Damit war der Weg in Richtung 5,5 US-Dollar mehr oder weniger frei. Die Aktie übte zügig Druck auf diesen markanten Widerstandsbereich aus, doch verpasste es bislang, diesen auch zu überspringen. Ein signifikanter Ausbruch über die Marke von 5,5 US-Dollar käme mit Blick auf deren Relevanz unserer Einschätzung nach einem kleinen Befreiungsschlag gleich.

Kurzum. Ein erster Versuch, die 5,50 US-Dollar zu überwinden, scheiterte. Das aktuelle Chartbild offeriert jedoch weiterhin Chancen. Idealerweise geht es in der aktuellen Konstellation nicht mehr unter die 5,0 US-Dollar. Sollte es hingegen unter die 4,5 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage vonnöten.