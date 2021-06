Aufgrund der Sorge – zu wenig Aufsicht könnte Sparern und Investoren schaden – wollen die US-Finanzbehörden eine aktivere Rolle bei der Regulierung von Kryptowährungen einnehmen. Noch streiten sie über Zuständigkeiten.

Nun verdichten sich auch die Anzeichen in den USA auf eine baldige schärfere Regulierung von Kryptowährungen. Der neue Chef der Bankenaufsicht OCC Michael Hsu erklärte gegenüber der Financial Times (FT), er hoffe, dass die Verantwortlichen gemeinsam einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen festlegen. „Es kommt wirklich darauf an, sich zwischen den Behörden abzustimmen“, so Hsu weiter.

Ein erstes wichtiges Treffen im Mai habe es bereits gegeben, an dem drei der führenden Bundes-Bankenaufsichtsbehörden beteiligt waren: die Comptroller of the Currency (OCC), die Federal Reserve und die Federal Deposit Insurance Corporation. Hsu sagte der FT, das Ziel des Teams sei es nicht, Politik zu machen, sondern den Behörden einige Ideen zu unterbreiten, die sie in Betracht ziehen sollten. Während sie versuchen, mit dem Wachstum der Kryptowährungen Schritt zu halten.

Unterstützung erhält Hsu von Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC. Dieser sprach in der vergangenen Woche vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses von Lücken im System, die auf einen möglichen Bedarf einer Gesetzgebung hindeuten. Diese soll festlegen, welche Regulierungsbehörde Kryptobörsen beaufsichtigt. Ziel sei es, ähnliche Schutzmaßnahmen wie an der New Yorker Börse oder der Nasdaq zu implementieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion