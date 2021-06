FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DWS zufolge sind auch in den nächsten Monaten die Covid-19-Pandemie und die Impf-Fortschritte die zentralen Themen für die Kapitalmärkte. Mit dem Virus umgehen lernen sei die neue Normalität, sagte der Chefanlagestratege der DWS, Stefan Kreuzkamp, am Montag anlässlich des Halbjahres-Ausblicks der Fondsgesellschaft. Die DWS rechnet bis Ende 2021 mit einem schnellen Wiederhochfahren aller Bereiche der Wirtschaft.

So rechnet die Fondstochter der Deutschen Bank in Europa für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 4,2 Prozent, für die USA prognostizieren die Experten 6,7 Prozent. Europa hinke beim Impfen hinterher, so ihre Begründung für die im Vergleich etwas schwächere Prognose für den alten Kontinent. Die Schwellenländer werden laut DWS in diesem Jahr um 6,2 Prozent wachsen, wobei die stärkste Erholung in den asiatischen Emerging Markets stattfinde. Ungeachtet einiger Pandemie-Rückschläge in Teilen Südostasiens komme diese Region mit der Krise am besten zurecht, hieß es.