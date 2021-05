Anlegerverlag Was geht denn beim Bitcoin ab? Jetzt noch schnell zuschlagen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 31.05.2021, 16:48 | 70 | 0 | 0 31.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Bitcoin dreht heute wieder völlig frei. Man weiß gar nicht mehr was man glauben und machen soll, wenn der Kurs so dermaßen durch die Decke geht und am nächsten Tag wieder in den Keller fällt! In welche Richtung wird es nun dauerhaft gehen? Oder geht die Berg- und Talfahrt einfach weiter? Die nächsten Tage könnten enorm spannend werden und einiges an Überraschungen bieten! Möglicherweise bewegt sich der Bitcoin jetzt aber auch wieder in Richtung seines All-Time-Highs, müsste sich dafür jedoch fast wieder verdoppeln. Der Anfang wird aber heute für diesen Anstieg gemacht, denn der Kurs wächst bereits um 4,27 Prozent. Das entspricht einem Plus von 1.500 Dollar, sodass der Kurs auf 37.000 Dollar wächst. Das sind wieder astronomische Werte! Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser neuen Entwicklungen haben wir die Kryptowährungen unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu den Themen Bitcoin & Co. Diese Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





