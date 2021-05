Anlegerverlag AstraZeneca weiter im Höhenflug! Jetzt sollten Anleger ganz genau hinschauen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 31.05.2021, 16:48 | 32 | 0 | 0 31.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bahnt sich hier gerade ein großer Crash an? Denn so gut die Aktie von AstraZeneca auch wächst, keine Aktie der Welt ist derart von einem Crash verschont geblieben. Jeder Aufwärtstrend beinhaltet auch, dass man ab und zu ein paar Rücksetzer verkraften muss. So schnell wie sie derzeit wächst, sollte es nun wahrscheinlich nicht mehr lange dauern! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Die Anleger sollten nun auf den nächsten Rücksetzer warten, bevor man hier investiert und diesen hohen Kurs mitnimmt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und man sollte ein bisschen Geduld mitbringen! AstraZeneca ist aber dennoch wahrscheinlich eine sehr gute Wertanlage, da die Coronakrise große Umsätze generiert hat, die dem Unternehmen nicht mehr zu nehmen sind! Wie lange sollte man nun warten, um den richtigen Einstiegspunkt zu bekommen? Das ist eine sehr wichtige Frage, wenn man die größten Gewinne mitnehmen möchte. AstraZeneca könnte in den kommenden Wochen ein echter Big Player werden! Heute geht es bereits wieder um 0,25 Prozent und somit 0,23 Euro nach oben. Der Aktienwert steigt auf 93,78 Euro! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt weiter in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





