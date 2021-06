DZ BANK – SUSE hilft bei der digitalen Transformation

Werbung

Mit SUSE ist seit vergangener Woche ein weiterer Softwareanbieter am deutschen Aktienmarkt notiert. Eine hohe Bruttomarge sowie der positive operative Cashflow zeugen von der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, das auf den Zukunftstrend digitale Transformation setzt.

Führender Anbieter von Open-Source-Software Die SUSE S.A. hatte in der vergangenen Woche ihr Börsendebüt. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit deutschen Wurzeln gehört zu den Pionieren im Linux-Universum. Es entwickelt und vertreibt Software auf Basis des freien (Open Source) Betriebssystemkerns Linux. Dazu gehören eigene Betriebssysteme sowie Anwendungssoftware. Die Gesellschaft zählt sich dabei selbst zu den führenden Anbietern von geschäftskritischer Open-Source-Software. Zu ihren Spezialitäten gehören insbesondere Linux-Betriebssysteme für den Einsatz in Unternehmen (SUSE Linux Enterprise). Ebenfalls an kommerzielle Nutzer richtet sich die SUSE-Rancher-Produktfamilie, die sogenannte Container-Verwaltungslösungen für Geschäftsanwendungen anbietet. Damit lassen sich Anwendungen und Services leichter bereitstellen, verwalten und skalieren. Die Linux-Betriebssysteme sowie die als Container as a Service (CaaS) zur Verfügung gestellten Plattformen werden von den Firmenkunden als Basis für ihre digitale Transformationsstrategie genutzt. Die Softwarelösungen von SUSE ermöglichen demnach, sämtliche geschäftskritischen traditionellen, herkömmlichen, modernen und cloudbasierten Anwendungen über eine hybride Cloud-Infrastruktur zuverlässig und sicher zu nutzen. Der Vertrieb von Software und Diensten erfolgt dabei über Abo-Modelle. Damit ist das Geschäftsmodell von regelmäßig wiederkehrenden Umsätzen geprägt, was zu einer gewissen Stabilität und damit Planbarkeit auf der Einnahmenseite führt. Operativer Cashflow positiv SUSE hat im Geschäftsjahr 2019/20 (bis Ende Oktober) Umsätze von 447,4 Mio. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 246,4 Mio. US-Dollar). Inklusive des im November abgeschlossenen Zukaufs der US-Firma Rancher Labs waren es rund 503 Mio. US-Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITDA) lag bei 151,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 44,8 Mio. US-Dollar). Unter dem Strich schreibt das Unternehmen rote Zahlen. So auch in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020/21. Dafür maßgeblich verantwortlich sind die Abschreibungen und Finanzierungskosten im Zuge der durch Zukäufe forcierten Wachstumsstrategie. Die hohe Bruttogewinnmarge von zuletzt rund 94% sowie der positive operative Cashflow zeugen unserer Einschätzung nach jedoch von der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Perspektivisch bieten globale Megatrends wie Big Data, eine zunehmende Cloud-Nutzung sowie der wachsende Stellenwert von Zukunftsthemen wie dem Internet of Things (IoT) oder dem Edge-Computing Wachstumschancen. Denn die zunehmende Digitalisierung führt zu weltweit steigenden Datenmengen und damit zu der Notwendigkeit einer mitwachsenden IT-Infrastruktur. Gerade Unternehmen müssen deshalb ihre digitale Transformation beschleunigen, um sich dieser Entwicklung zu stellen. Gleichzeitig werden bestehende und neue Anwendungen in hybride und über mehrere Cloud-Anbieter verteilte Umgebungen verlagert. SUSE profitiert mit seinen Lösungen und Diensten von dieser Notwendigkeit einer grundlegend erneuerten IT-Infrastruktur, u.a. auch, weil die Marktentwicklungen zu einer deutlich steigenden Popularität und Verbreitung von Open-Source-Technologien führen. Der von der Gesellschaft adressierte und bediente Markt dürfte deshalb in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Um die sich bietenden Geschäftschancen zu nutzen, hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren mit Übernahmen wichtige strategische Weichenstellungen vollzogen, zuletzt mit Rancher Labs. Die Firma ist auf das Kubernetes-Management (Container-Anwendungen) spezialisiert. Finanziert wurden diese und andere Übernahmen auch durch die Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch hat sich die Verschuldung auf ein relativ hohes Maß erhöht. Deshalb sollen die im Rahmen des jüngsten Börsengangs eingenommenen frischen Geldmittel für den Schuldenabbau verwendet werden. SUSE hatte 18,3 Mio. neue Aktien zu einem Angebotspreis von 30 Euro je Papier platziert. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von 549 Mio. Euro. Insgesamt hatte das Unternehmen 37,3 Mio. Aktien bei dem IPO angeboten, wovon 19 Mio. Stück (inklusive Mehrzuteilungsoptionen) aus dem Bestand des Einzelaktionärs EQT stammten. Zu den zentralen Risiken für die Geschäftsentwicklung von SUSE gehört ein hoher Wettbewerb in der Branche für Unternehmenssoftware, die zudem von einem schnellen Wandel geprägt ist. Die Wachstumsstrategie basierte zuletzt auch auf einer externen Komponente (Übernahmen), was mit den damit entsprechenden Risiken in Bezug auf Integration, Finanzierung und den erwarteten Synergie- und Wachstumspotenzialen einhergeht. Produktidee: Aktienanleihe Classic auf SUSE Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage stehen Anlegern verschiedene Aktienanleihen mit der Aktie der SUSE S.A. als Basiswert zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe mit Fälligkeit am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin), einem Basispreis von 30,00 Euro und einer Zinszahlung von 5,00% p.a. Die Zinszahlung am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.03.2022, ist unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie der SUSE S.A. Bei Erwerb der Aktienanleihe während der Laufzeit müssen aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichtet werden. Aktuell belaufen sich die Stückzinsen auf 0,96 Euro. Anleger erhalten während der Laufzeit der Aktienanleihe keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert. Die Art und Höhe der Rückzahlung am Rückzahlungstermin ist abhängig von der Wertentwicklung der Aktie der SUSE S.A. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der SUSE S.A. an der Börse XETRA Frankfurt am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 30,00 Euro, wird die Aktienanleihe zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zurückgezahlt.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (33,333) bestimmte Anzahl von Aktien der SUSE S.A. Es werden keine Bruchteile von Aktien geliefert. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Aktienanleihe. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien ist ausgeschlossen. Der Gegenwert der Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Nennbetrag liegen. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der SUSE S.A. am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der Aktie, die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 28.05.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Aktienanleihe Classic 5% 2022/03: Basiswert SUSE SA DFP9SV // Quelle: DZ BANK: Geld 31.05. 17:19:06, Brief 31.05. 17:19:06 92,48 % 92,58 % -0,08% Basiswertkurs: Basiswertkurs: 30,030 EUR Geld in % Brief in % Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:04:44 Basispreis 30,00 EUR Abstand zum Basispreis in % 0,10% Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a. Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 33,333 Max Rendite in % p.a. 15,19% p.a. Seitwärtsrendite in % 12,22%

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DFP9SV (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DFP9SV (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2021

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main