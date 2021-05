Heute am US-Feiertag erwartungsgemäß wenig Bewegung an den Märkten - für Schlagzeilen aber sorgte heute China!

Heute am US-Feiertag erwartungsgemäß wenig Bewegung an den Märkten - für Schlagzeilen aber sorgte heute China! Denn Peking will die weitere Aufwertung des Yuan zum Dollar stoppen und erhöhte erstmals seit 14 Jahren die Reserve Ratio für Fremdwährungen (mit der Folge, das Banken in China mehr Dollar bei der Notenbank halten müssen). Noch wichtiger aber ist, dass China heute verkündet hat, dass Paare drei Kinder bekommen dürfen - erst 2015 wurde die Ein-Kind-Politik beendet. Damit versucht Peking wohl vergeblich, die immensen demografischen Probleme im Reich der Mitte in den Griff zu kriegen. Schon bald muss ein Erwerbstätiger einen Rentner finanzieren - dadurch werden sich noch weniger Menschen in China Kinder leisten können..

