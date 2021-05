Anlegerverlag Bayer übernimmt wieder einmal die rote Laterne! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 31.05.2021, 18:48 | 70 | 0 | 0 31.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Blick auf die Kurstafel am heutigen Tag dürfte Bayer-Aktionären bekannt vorkommen: Wie so oft in den vergangenen Monaten reiht sich der Pharma-Konzern in der Dax-Rangliste ganz hinten ein. Zu groß scheinen die Nachwehen der Eskalation der Glyphosat-Affäre in der vergangenen Woche… So hatte Bayer den Glyphosat-Klägern in der USA eine Entschädigungssumme von elf Milliarden Euro angeboten. Doch einem US-Richter war diese Summe wohl zu gering, denn am Mittwochabend platzte der Deal. Der zuständige Bundesrichter forderte den Konzern auf, deutlich nachzubessern. Bayer zog das Vergleichsangebot daraufhin zurück. Der Aktienkurs ging nach dem Urteil massiv in die Knie. Allein am Donnerstag verlor der Titel über fünf Prozent. Für einen eigentlich konservativen Wert eine Menge Holz. Nach einem unveränderten Freitag setzt sich die Abwärtsbewegung heute fort. Das Minus von über 1,5% lässt Bayer auf den niedrigsten Stand seit Anfang März fallen. Die Bayer-Chefs sorgen mit ihrer Entscheidung also für eine gute Portion Unsicherheit unter den Anlegern. Für uns Grund genug, die Chancen, aber vor allem auch die Risiken der Aktie zu analysieren. Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie weit schlimmstenfalls nach unten? Die Ergebnisse können Sie in unserer großen Sonderstudie nachlesen, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





