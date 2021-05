Bei Nel ASA schienen in den vergangenen Wochen die Lichter vollends auszugehen. Zunächst veröffentlichte der Konzern durchwachsene Zahlen für das erste Quartal, die von den Anlegern heftig abgestraft wurden. Nach einer kurzen Erholungspause entzog dann auch noch der spanische Energieversorger Iberdrola dem Unternehmen einen eigentlich schon sicher geglaubten Auftrag, was erneut zu heftigen Kursrückgängen führte. Doch jetzt könnte sich die Aktie berappeln…

Immerhin hat sich Nel ASA in den vergangenen Tagen auch von diesem Schock erholt. Dem Absturz auf 1,64 Euro am Dienstag folgten drei positive Sitzungen in Folge, in denen der Abschlag fast vollends wieder aufgeholt wurde. Heute notiert die Aktie nahezu unverändert und steht damit unmittelbar vor dem Anstieg über die Marke von 1,80 Euro. Darüber stellt sich das nächste Kursziel sofort auf die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro.

Gelingt Nel also der Sprung über die Hürde von 1,80 und dann auch über 2 Euro? Und wie weit geht es dann nach oben? Was passiert, falls die Kurse am Ausbruch scheitern? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.